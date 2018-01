پستہ قد افراد کا انوکھا  احتجاج

پشاور —

خیبرپختونخوا کے ضلع کرک میں پستہ قد افراد پولیس کے رویے کےخلاف ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے ڈھول کی تھاپ پر ناچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کرک میں واقع خوشحال خان خٹک یونیورسٹی آئے تھے۔ اس موقع پر پستہ قد افراد نے اپنے لئے روزگار کے حصول کے لئے عمران خان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر سیکورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں نے انہیں یونیورسٹی میں داخل ہونے نہ دیا۔

پستہ قد ایسوسی ا یشن کرک کے صدر رحمت الہی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں 4 گھنٹے تک بند رکھا اور ان کی گاڑی کے خلاف بھی پرچہ درج کروادیا۔

رحمت الہی کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ تھانے کے ایس ایچ او کو فوری طور پر معطل کیا جائے جبکہ عمران خان انہیں بنی گالہ میں ملاقات کا وقت دیں۔

