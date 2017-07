جہاں رنگ: پاکستان کی مالیاتی پالیسی کا جائزہ

واشنگٹن —

اسٹیٹ بنک آف پاکستان نے آئندہ سہ ماہی کے لئے اپنی مالیاتی پالیسی کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب، پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے نے روزنامہ ’ڈان‘ سے پاکستان کی معشیت کے بارے میں بات کی ہے۔

پروگرام ’جہاں رنگ‘ میں میزبان قمر عباس جعفری نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے سابق مشیر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسین سے بات کی۔

مالیاتی پالیسی کے بارے میں، اپنا تجزیہ دیتے ہوے انہوں نے بتایا ہے کہ (تفصیل وڈیو رپورٹ میں سنئے):











