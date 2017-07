جے آئی ٹی اور حکمران جماعت کے تحفظات

پاکستان میں سپریم کورٹ کی قائم کردہ جےآئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں رپورٹ کل سپریم کورٹ کو پیش کرنے والی ہے اور حکمراں مسلہم لیگ نون کے وزرا کہہ رہے ہیں کہ اگر قطری شہزادے کو تفتیش میں شامل نہ کیا گیا تو وہ رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گےجس سے ملک کا سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے۔

حکمران پارٹی کا الزام ہے کہ جے ٹی آئی ایک خاص مقصد کے تحت اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر کام کررہی ہے جس کا تعلق تحقیق کی بجائے حکومت گرانے سے ہے۔

وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے دو تجزیہ کاروں مبشر زیدی ۔ احمد بلال محبوب ۔ پی ٹی آئ کے رہنما عمران اسماعیل اور نون لیگ کے رہنما امیر مقام سے گفتگو کی ۔ صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے مبشر زیدی نے کہا۔۔۔۔











