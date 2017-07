پاکستانی امریکنز پل کا کردار کررہے ہیں، اعزاز چودھری

اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ اور تمام قونصل خانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر دیا ہے۔

امریکہ کے لیے پاکستان کے سفیر اعزار چودھری نے ریاست فلوریڈا کے شہر آرلینڈو میں سپیشل قونصلر کیمپ کا دورہ کیا۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹرون کی تنظیم اپنا کے سالانہ کنونشن نے موقع پر لگائے گئے اس کیمپ میں پاکستانی امریکنز کو کئی طرح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔

اس موقع پر پاکستانی سفیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کیمپ میں کئی پاکستانی امریکن رضاکارانہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں دستاویزات اور قانونی کاغذات کی تصدیق کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ پاکستانی کہیں اور جائے بغیر اس سے فائد ہ اٹھا سکیں۔

انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں اور پاکستانی امریکنز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قول و عمل سے دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کام کر رہے ہیں اوروہ غلط فہمیاں دور کرنے اور دونوں ملکوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کر دار ادا کرسکتے ہیں۔

اپنا پاکستان سے تعلق رکھنے والے امریکی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے جو امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنی سالانہ تقریبات کا انعقاد کرتی ہے۔

ان تقریبات کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو ایک دوسرے سے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرنا اورفلاحی سرگرمیوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس موقع مختلف عنوانات کے تحت پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔

اس بار یہ تقریبات 5 سے 9 جولائی تک فلوریڈیا کے شہر آرلینڈو میں کی گیئں۔

