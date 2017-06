بہاولپور واقعے پر علاقے میں رنج و غم

احمد پور شرقیہ کے سانحے کے بارے میں 'وائس آف امریکہ' کے پروگرام 'جہاں رنگ' میں علاقے کے رکن قومی اسمبلی سید علی گیلانی اور حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان سے گفتگو

واشنگٹن —

بہاولپور میں آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے واقعے میں درجنوں افراد کی ہلاکت اور بڑی تعداد میں لوگوں کے زخمی ہونے کے سانحے کے بارے میں 'وائس آف امریکہ' کے پروگرام 'جہاں رنگ' میں میزبان قمر عباس جعفری نے اس علاقے کے رکن قومی اسمبلی سید علی گیلانی اور حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان سے گفتگو کی۔

سید علی گیلانی نے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

تفصیل کے لیے منسلک آڈیو رپورٹ پر کلک کیجئے:











Embed code

Copy and paste the embed code below.

The code has been copied to your clipboard.

https://www.urduvoa.com/a/3915221.html

0:04:17

▶

0:00:00

/0:04:17

▶

Direct link

Pop-out player

فیس بک فورم

View Original Article