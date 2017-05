واشنگٹن —

پاک، افغان چین سہ فریقی مذاکرات

جنوبی ایشیائی خطے میں چین کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور ایک خطہ ایک سڑک کے اپنے منصوبے کے تحت وہ تجارت کےکا فروغ اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جس کی بنیادی ضرورت ٖخطے کا امن ہے۔

افغانستان میں جاری شورش پڑوسی ملکوں کو بھی متاثر رہی ہے۔ چین امن کے قیام اور استحکام کے لیے خطے کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کا م کرنا چاہتا ہے۔پاک ، افغان چین سہ فریقی مذاکرات اس مقصد کے حصول کی جانب ایک کوشش ہے۔

پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی عملی تعاون کے مذاکرات کے پہلے دور کے بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹدیز کے بریگیڈیر سعد نذیر اور چمن چیمبر آف کامرس کے سابق صدر دارو خان سے بات کی ۔ سعد نذیر کا کہنا تھا۔











Embed code

Copy and paste the embed code below.

The code has been copied to your clipboard.

http://www.urduvoa.com/a/3873897.html

0:02:25

▶

0:00:00

/0:02:25

▶

Direct link

Pop-out player

فیس بک فورم

View Original Article