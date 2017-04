مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں: ماہرین

پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرین نے کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے پاس ماسوائے مذاکرات کے، اور کوئی راستہ نہیں

واشنگٹن —

بھارت نے کلبھوشن یادیو کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے سبب بحری سیکیورٹی کے امور پر اگلے ہفتے ہونے والی بحری سکیورٹی سے متعلق بات چیت منسوخ کر دی ہے۔

پروگرام 'جہاں رنگ' میں تین ماہرین معاملے کے مضمرات پر گفتگو کی، جن میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور، سیدٴ افتخار الحسن، سلمان عابد اور ستیش مسرا سے بات کی۔

تینوں ماہرین کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے پاس مزاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔

مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے:











